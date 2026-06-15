Один человек погиб и 11 пострадали при аварии с автобусом и грузовиком

Один человек погиб и 11 пострадали при аварии с автобусом и грузовиком Один человек погиб и 11 пострадали при ДТП в Тюменской области

Один человек погиб, еще 11 пострадали при столкновении автобуса и грузовика в Тюменской области, сообщили в ГУ МЧС. По данным ведомства, авария произошла на 101-м км автодороги «Иртыш».

В 04:35 (02:35 мск) 15 июня поступило сообщение о том, что на 101-м км ФАД Р-254 произошло столкновение двух транспортных средств: автобуса и грузового автомобиля. Есть пострадавшие, — сказано в сообщении.

Ранее пресс-служба региональной Госавтоинспекции сообщила, что в Ярославском районе автомобиль BMW X5 съехал в кювет и опрокинулся. В результате дорожной аварии водитель и пассажирка погибли на месте. Двух других пассажиров — девятилетнюю девочку и 42-летнюю женщину — госпитализировали с травмами.

Также пресс-служба прокуратуры Московской области сообщила, что количество жертв дорожно-транспортного происшествия на 3-м километре автодороги Кубинка — Наро-Фоминск под Одинцово увеличилось до трех человек. В частности, два человека скончались на месте аварии до приезда медиков, а еще один умер в машине скорой помощи.