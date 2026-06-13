Три человека погибли при столкновении двух машин в Подмосковье

Три человека погибли при столкновении двух машин в Подмосковье Прокуратура Подмосковья: трое погибли в ДТП на трассе «Кубинка – Наро-Фоминск»

Количество жертв дорожно-транспортного происшествия на 3-м километре автодороги «Кубинка – Наро-Фоминск» под Одинцово увеличилось до трех человек, передает пресс-служба прокуратуры Московской области. Два человека скончались на месте аварии до приезда медиков, еще один умер в машине скорой помощи.

На 3-м километре автодороги «Кубинка – Наро-Фоминск» произошло лобовое столкновение двух легковых автомобиля — Renault и BMW. После удара автомобиль BMW загорелся, — сообщили в ведомстве.

Обстоятельства и причины столкновения двух автомобилей выясняются. Следственные органы проводят проверку по факту смертельного ДТП.

Ранее сообщалось, что в отношении водителя грузового автомобиля, по вине которого произошла авария в Одинцово, возбуждено уголовное дело. Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова рассказала, что в результате аварии погибли две пассажирки автобуса, еще 21 человек получил телесные повреждения различной степени тяжести.

До этого стало известно, что шесть из 19 пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в подмосковном Одинцово находятся в тяжелом состоянии. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов объяснил, что им оказывается всесторонняя помощь.