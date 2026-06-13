Раскрыто состояние шести пострадавших в ДТП в Одинцово Минздрав РФ: шестеро пострадавших в ДТП в Одинцово находятся в тяжелом состоянии

Шесть из 19 пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в подмосковном Одинцово находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. В результате столкновения грузовика с маршрутным такси погибли два человека.

По оперативным данным, госпитализированы 19 пострадавших в ДТП с маршруткой в Подмосковье, шесть из них в тяжелом состоянии. Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров, — сказал Кузнецов.

Ранее в региональном управлении МВД России заявили, что водитель грузовика, попавшего в аварию в Одинцово, предварительно, выехал на встречную полосу. После этого фура врезалась в маршрутку.

Позже стало известно, что в отношении водителя грузовика возбуждено уголовное дело. Как сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России Подмосковья Татьяна Петрова, в результате аварии, по предварительным данным, погибли две пассажирки автобуса, еще 21 человек получил телесные повреждения различной степени тяжести.