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13 июня 2026 в 18:00

В МВД назвали возможную причину аварии с маршруткой в Подмосковье

МВД: водитель фуры в Одинцово выехал на встречную полосу и врезался в маршрутку

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Водитель грузовика, попавшего в аварию в Одинцово, предварительно, выехал на встречную полосу, сообщило региональное управление МВД России в мессенджере МАКС. После этого фура врезалась в маршрутку.

По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем, допустил выезд на полосу встречного движения, — говорится в сообщении.

Ранее количество пострадавших в результате столкновения грузовика и маршрутного такси в Подмосковье увеличилось до 14 человек. ДТП произошло на 2-м км Луцинского шоссе. По данным прокуратуры, столкнулись грузовик КамАЗ и рейсовый микроавтобус, который после удара опрокинулся на бок. Обстоятельства аварии устанавливаются.

До этого в Калининградской области в ДТП с участием двух легковых автомобилей пострадал 14-летний мальчик. Авария произошла на трассе Калининград — Черняховск — Нестеров на территории Гурьевского района.

10 июня семь транспортных средств столкнулись на федеральной трассе М-2 в Тульской области, пострадали шесть человек. Информация о состоянии пострадавших не приводится. Для ликвидации последствий ДТП были привлечены спасатели.

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