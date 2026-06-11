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11 июня 2026 в 13:25

В ДТП с участием легковушек под Калининградом пострадал ребенок

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В Калининградской области в ДТП с участием двух легковых автомобилей пострадал 14-летний мальчик, пишет «МК в Калининграде» cо ссылкой на Госавтоинспекцию. Авария произошла на трассе Калининград — Черняховск — Нестеров на территории Гурьевского района.

По предварительным данным, на восьмом километре федеральной трассы столкнулись Audi и Nissan. В результате аварии тяжелые телесные травмы получил несовершеннолетний пассажир Audi. Мальчику оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее семь транспортных средств столкнулись на федеральной трассе М-2 в Тульской области, пострадали шесть человек. Для ликвидации последствий ДТП были привлечены спасатели. Одного из пострадавших пришлось деблокировать из автомобиля с помощью гидравлического инструмента.

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