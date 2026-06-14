Дорожная авария под Ярославлем унесла жизни двух человек

Дорожная авария под Ярославлем унесла жизни двух человек ГИБДД: два человека погибли и столько же пострадали в ДТП под Ярославлем

В Ярославском районе автомобиль BMW X5 съехал в кювет и опрокинулся, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. В результате дорожной аварии водитель и пассажирка погибли на месте.

Авария произошла 13 июня около 20:35 на дороге Глебовское — Долгуново. Двух других пассажиров — девятилетнюю девочку и 42-летнюю женщину — госпитализировали с травмами.

По предварительной информации, водитель мужчина 1975 г. р., управляя автомобилем BMW X5, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель автомобиля BMW и пассажир — женщина 1980 г. р. — от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи, — говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. В данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии, ведется расследование.

Ранее стало известно, что количество жертв дорожно-транспортного происшествия на 3-м километре автодороги Кубинка — Наро-Фоминск под Одинцово увеличилось до трех человек. Прокуратура Московской области проинформировала, что два человека скончались на месте аварии до приезда медиков, еще один умер в машине скорой помощи.