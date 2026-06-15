Раскрыты последствия ночной атаки ВСУ на Белгородскую область Женщина пострадала при ночной атаке беспилотника ВСУ на Белгородскую область

В Белгородской области украинский беспилотник атаковал частный дом в хуторе Масычево Грайворонского округа, сообщили в региональном оперштабе. По его данным, в результате удара пострадала женщина — она получила осколочные ранения ног.

Сегодня ночью в хуторе Масычево в результате сброса взрывного устройства на частный дом женщина получила осколочные ранения ног. Бригада скорой доставила пострадавшую в городскую больницу № 2 города Белгорода, — говорится в сообщении.

По информации оперштаба, вызванный детонацией огонь полностью уничтожил дом и две дворовые постройки. Также были повреждены линии газо- и электроснабжения.

Ранее Минобороны России сообщало, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 123 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей. Также украинская армия пыталась атаковать Московский регион, Республику Крым, Краснодарский край и акватории Азовского и Черного морей.