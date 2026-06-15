Изоляция гарнизона ВСУ и снос фортификаций: новости СВО к утру 15 июня

Российские военные на протяжении нескольких месяцев держат в изоляции подразделения ВСУ в Константиновке, три человека погибли в результате удара украинских дронов по Тульской области. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 14 июня, читайте в материале NEWS.ru.

ВС РФ держат в изоляции украинский гарнизон в Константиновке

Гарнизон Вооруженных сил Украины в Константиновке находится в изоляции уже несколько месяцев, сообщил оператор батальона специального назначения группировки войск «Юг» с позывным Алтай. Украинская пехота практически не доходит до города, а транспорт сгорает на подъездах.

По его словам, ВСУ пытаются использовать роботизированные платформы и гексакоптеры «Баба-яга», но большинство из них уничтожается, не достигнув цели. Каждый день транспорт противника горит. Пехота, которая пытается пробиваться в Константиновку, все равно погибает, добавил боец.

Три человека погибли при атаке дронов ВСУ под Тулой

Жилой сектор Тулы подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в ночь на 15 июня, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. По предварительным данным, в результате инцидента погибли три человека.

Повреждения зафиксированы в частных жилых домах и коммерческих объектах в поселках Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский. На месте происшествия работают экстренные службы, а в правительстве региона развернут оперативный штаб для координации работ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВС РФ превратили в пыль три фортификации с пехотой ВСУ

Российский офицер Кирилл Плесовских в ходе разведки обнаружил три фортификационных сооружения Вооруженных сил Украины и передал их координаты артиллерии. Последняя уничтожила их вместе с находившейся внутри пехотой, сообщили в Минобороны РФ.

Своевременная корректировка огня позволила уничтожить фортификации. Кроме того, российскими силами была сорвана ротация подразделений ВСУ. Действия офицера Плесовских позволили нанести противнику значительный урон и обеспечить безопасное продвижение российских сил. В МО подчеркнули, что военнослужащий проявил свои профессионализм и мужество.

Запад изумила тактика России по взлому обороны ВСУ

Российские вооруженные силы разработали и применяют новую тактику для преодоления обороны ВСУ, создавая беспилотные коридоры, пишут СМИ. Эта стратегия предполагает, что небольшие группы солдат просачиваются в зоны поражения вокруг украинских позиций, а затем используют дроны для обеспечения своего превосходства.

Как уточняется в статье, за последние месяцы Россия провела многочисленные подобные операции, где группы проникновения насчитывают всего два-три человека. Это минимальное количество позволяет наступающим незаметно пробиваться в зону поражения, маскируясь в городской или лесистой местности. После занятия намеченной позиции группа устанавливает передовой пост, который обеспечивает ей защиту от дронов.

Жители Украины раскритиковали новую систему службы в ВСУ

Жители Украины, в том числе военнослужащие ВСУ, раскритиковали анонсированную Минобороны страны новую систему службы в украинской армии, выяснили журналисты. Пользователям не нравятся условия, они указывают на длительную службу и нежелание заключать контракты.

Внедрение новой контрактной системы в ВСУ анонсировал министр обороны Украины Михаил Федоров. Ключевая особенность системы — предоставление отсрочки от призыва после окончания контракта: длительность отсрочки будет зависеть от срока службы. Так, военнослужащий, отслуживший 14 месяцев в пехоте, сможет рассчитывать на отсрочку в полтора года.

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