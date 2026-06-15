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15 июня 2026 в 08:04

Сбивший двухлетнюю девочку на байке подросток нашел способ замести следы

В Иркутской области подросток разобрал мотоцикл, чтобы скрыть ДТП с ребенком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Подросток на мотоцикле Racer сбил двухлетнюю девочку в Иркутской области, заявила пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону на платформе МАКС. Авария произошла вечером в СНТ «Гидростроитель» на улице Утренней. Юноша наехал на малышку, которая шла с бабушкой вдоль дороги.

Ребенка с травмами доставили в больницу. Виновник аварии скрылся с места происшествия, добрался до дома и разобрал мотоцикл в гараже, чтобы снять с себя подозрения. Позднее он признался во всем матери и вернулся на место ДТП. Усть-Илимская межрайонная прокуратура организовала проверку.

Уточняется, что в мае молодой человек уже попадал в поле зрения правоохранителей. Тогда он рассказал, что купил мотоцикл на собственные деньги. Школьника поставили на учет, а родителей оштрафовали за передачу управления транспортным средством лицу без водительских прав.

Ранее в Ярославском районе автомобиль BMW X5 съехал в кювет и опрокинулся, в результате водитель и пассажирка погибли. Двух других пассажиров — девятилетнюю девочку и 42-летнюю женщину — госпитализировали с травмами. Предварительно, водитель не справился с управлением.

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