Зеленский публично заявил о вторичной детонации в Вишневом Зеленский подтвердил вторичную детонацию в Вишневом и потребовал расследования

Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях подтвердил факт вторичной детонации, произошедшей в городе Вишневом под Киевом. Он также сообщил о тяжелой ситуации в городе, связанной с этим инцидентом.

Зеленский призвал украинские спецслужбы выяснить обстоятельства произошедшего. Других подробностей ситуации политик не привел.

Ранее сообщалось, что в Вишневом после взрывов открылись эвакуационные пункты. Граждан призвали сохранять спокойствие, следовать указаниям ответственных служб и при возможности взять с собой документы, необходимые лекарства, воду и предметы первой необходимости.

До этого мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что недавний удар по Киеву, нанесенный в ночь на 6 июля, оказался самым массированным. При этом ранее он уже использовал аналогичную характеристику в отношении предыдущего удара, который был нанесен в ночь на 2 июля.

Кроме того, Министерство обороны России передавало, что в результате атаки российских войск повреждения получил судостроительный завод «Кузница на Рыбальском» в украинской столице. Там производятся артиллерийские катера «Гюрза-М».