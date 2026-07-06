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06 июля 2026 в 13:07

Пункты эвакуации открыли в Вишневом в Киевской области после взрывов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В городе Вишневое Киевской области после взрывов открылись эвакуационные пункты, сообщила городская община в соцсетях. Жителей, нуждающихся в выезде, направляют по двум адресам. Граждан призвали сохранять спокойствие, следовать указаниям ответственных служб и при возможности взять с собой документы, необходимые лекарства, воду и предметы первой необходимости.

Всем, кто нуждается в выезде из общины, пункты эвакуации по адресам: Вишневое, улица Европейская, 30, село Крюковщина, улица Балукова, 1е. Просим сохранять спокойствие, следовать указаниям ответственных служб и по возможности взять с собой документы, необходимые лекарства, воду и самые необходимые вещи, — сказано в заявлении общины.

После взрывов в городе резко ухудшилось качество воздуха — жителей попросили закрыть окна. Индекс качества воздуха в районе достиг отметки 248, тогда как нормальным считается диапазон от 0 до 50 AQI. Над городом нависло черное дымовое облако.

Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что из Вишневого было эвакуировано более 500 человек в связи с угрозой повторной детонации. По данным из открытых источников, по состоянию на январь 2022 года население Вишневого превышало 40 тыс. человек.

До этого мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что недавний удар по Киеву, нанесенный в ночь на 6 июля, оказался самым массированным. При этом ранее он уже использовал аналогичную характеристику в отношении предыдущего удара, который был нанесен в ночь на 2 июля.

Европа
Киевская область
взрывы
эвакуация
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