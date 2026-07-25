Охота на роботов и карательный удар «Молнии»: новости СВО к вечеру 25 июля

Охота на роботов и карательный удар «Молнии»: новости СВО к вечеру 25 июля

Российские FPV-дроны открыли охоту на роботов ВСУ, «Молния» ударила по складу боеприпасов ВСУ под Сумами, работник польского оборонного завода попал под удар под Киевом. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 25 июля, читайте в материале NEWS.ru.

Российские FPV-дроны открыли охоту на роботов ВСУ

Операторы разведывательных дронов группировки «Север» мгновенно наводят ударные FPV-дроны на наземные роботизированные платформы ВСУ, как только те пытаются доставить продовольствие и боеприпасы на недоступные для пехоты позиции, рассказал командир взвода БПС с позывным Шток. По его словам, благодаря слаженному взаимодействию операторов разведывательных и ударных дронов грузы, предназначенные для украинских боевиков, до адресатов не доходят.

Также российские военные уничтожили две электроподстанции в Черниговской области с помощью беспилотников «Герань-4 Сикер». Как уточнили в пресс-службе Министерства обороны России, объекты в Мене и Семеновке использовались в интересах украинской армии.

ВС РФ нанесли удар по сухогрузу в порту Николаева

Российские военные нанесли удар по морскому сухогрузу и двум буксирам в порту Николаева, сообщило Министерство обороны РФ. По данным ведомства, атака была выполнена с применением беспилотника «Герань-4 Сикер».

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Как уточнили в министерстве, сухогруз и буксиры использовались для доставки грузов военного назначения в интересах противника. Поражение целей зафиксировано средствами объективного контроля.

Вооруженные силы России также нанесли удары по объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым украинской армией. Кроме того, военные нанесли удары по логистическим узлам, производственным мощностям и складам, где хранились беспилотники большой дальности. Также в 152 районах были поражены пункты временного размещения подразделений ВСУ и иностранных наемников.

«Молния» разнесла склад боеприпасов ВСУ под Сумами

Российский беспилотный расчет группировки «Север» уничтожил украинский арсенал с боеприпасами на территории Сумской области, сообщил командир роты БПЛА с позывным Мангуст. Точку с вооружением выявила разведка при помощи дрона Zala, после чего к цели был направлен ударный аппарат «Молния-2».

Также в акватории Черного моря российские военные уничтожили украинский безэкипажный катер. По данным Министерства обороны РФ, атака отражена силами Черноморского флота.

Кто находился на полигоне под Киевом в момент удара

Как сообщает портал Defence24 со ссылкой на МИД Польши, сотрудник польского оборонного предприятия погиб при ударе по полигону в Киевской области. По информации издания, на атакованном объекте проходила выставка вооружений.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

В дипломатическом ведомстве уточнили, что погибший не являлся гражданином Польши. Отмечается, что министерство продолжает оказывать помощь остальным пострадавшим, число которых пока не называется.

Кроме того, как сообщает «Страна.ua», при ударе по полигону в Киевской области погиб полковник украинских спецслужб Эдуард Сиренко, руководивший управлением Центра спецопераций СБУ. Он также имел отношение к ГУР МО Украины и ранее проходил службу в Ираке.

В 2018 году Сиренко задерживался по обвинению в организации преступной группировки. При этом тогда местные СМИ называли его бывшим сотрудником СБУ.

Позднее генпрокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что организатор выставки под Киевом, на которую пришелся удар Вооруженных сил России, был задержан. По его словам, мероприятие с участием военных и представителей государственных органов прошло без каких-либо согласований.

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