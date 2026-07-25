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25 июля 2026 в 08:38

Российские «Герани» поразили две подстанции, снабжавшие ВСУ

Российские БПЛА «Герань» уничтожили две подстанции ВСУ в Черниговской области

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Российские военные уничтожили две электроподстанции в Черниговской области с помощью беспилотников «Герань-4 Сикер», сообщили в пресс-службе Министерства обороны России в мессенджере МАКС. Объекты в Мене и Семеновке использовались в интересах украинской армии.

В результате ночного удара беспилотным аппаратом «Герань-4 Сикер» была уничтожена подстанция 110 кВ в населенном пункте Мена. В дневное время прямым попаданием российского ударного БПЛА того же типа была уничтожена подстанция 40 кВ в населенном пункте Семеновка, — говорится в сообщении.

Ранее российские военнослужащие нанесли поражение двум судам, которые перевозили военные грузы для ВСУ. Речь идет о судне типа балкер и сухогрузе, следовавших в порт Черноморск. В Министерстве обороны уточнили, что атака была проведена во время морского перехода судов.

До этого сообщалось, что российские военные в период с 18 по 24 июля нанесли массированный удар по Украине, а также совершили 18 групповых атак с применением высокоточного оружия большой дальности и ударных беспилотников. Удары наносились как с воздушных, так и с наземных платформ.

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