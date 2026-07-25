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25 июля 2026 в 12:47

ВС России ударили по портовой инфраструктуре и складам ВСУ

Минобороны: ВС РФ ударили по портовой инфраструктуре и складам ВСУ в 152 районах

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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ВС России в течение суток нанесли удары по объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым украинской армией, сообщает Минобороны в МАКСе. Кроме того, отмечается, что российские военные нанесли удары по логистическим узлам, производственным мощностям и складам, где хранились беспилотники большой дальности. Также в 152 районах были поражены пункты временного размещения подразделений ВСУ и иностранных наемников.

Нанесено поражение логистическим центрам, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах, — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря. В оборонном ведомстве уточнили, что данную атаку отразили силы Черноморского флота.

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