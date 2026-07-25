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25 июля 2026 в 13:12

Организатора попавшей под удар выставки под Киевом заковали в наручники

Силовики задержали организатора попавшей под удар выставки оружия под Киевом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Организатор выставки под Киевом, на которую пришелся удар Вооруженных сил России, задержан, сообщил в Telegram-канале генпрокурор Украины Руслан Кравченко. По его словам, мероприятие с участием военных и представителей государственных органов прошло без каких-либо согласований.

По данным следствия, одна из ассоциаций оружейников без каких-либо согласований <...> организовала масштабное мероприятие с участием военных, представителей государственных органов, международных партнеров и бизнеса, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ходе атаки на полигон в Киевской области, где проходила демонстрация вооружений, погиб полковник Эдуард Сиренко — начальник управления Центра спецопераций СБУ. Он был связан с ГУР Минобороны Украины и имел опыт работы в Ираке.

Кроме того, в МИД Польши сообщили, что сотрудник польского оборонного предприятия погиб в результате удара по полигону в Киевской области, где проходила демонстрация военной техники. В ведомстве уточнили, что погибший не был гражданином Польши.

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