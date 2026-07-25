«Быстро и слаженно»: российские FPV-дроны открыли охоту на роботов ВСУ

Операторы разведывательных дронов группировки «Север» мгновенно наводят ударные FPV-беспилотники на наземные роботизированные платформы ВСУ, как только те пытаются доставить продовольствие и боеприпасы на недоступные для пехоты позиции, рассказал РИА Новости командир взвода БПС с позывным Шток. По его словам, благодаря слаженному взаимодействию операторов разведывательных и ударных дронов, грузы, предназначенные для украинских боевиков, до адресатов не доходят.

На роботизированных платформах противник пробует осуществлять доставку продовольствия и боекомплекта на позиции, куда пехота зачастую просто не может добраться. Работаем быстро и слаженно. Как только разведывательная «птичка» видит робота, в него сразу же летит дежурящий неподалеку FPV, — заявил собеседник агентства.

Ранее старший разведчик 29-го артиллерийского полка с позывным Питон сообщил, что российские военные применяют технологию «штор» для перекрытия видеосигнала беспилотникам ВСУ, направляющимся в белгородское приграничье. По его словам, такая технология нарушает передачу изображения с дронов. Он подчеркнул, что беспилотники, на которые транслируются «шторы», никогда не достигают намеченных целей.