Прокуратура решила взыскать с бывшего полицейского 90 млн рублей

Прокуратура Москвы обратилась в Первомайский районный суд Краснодара с иском к бывшему замначальника полиции управления на транспорте МВД по ЮФО Адаму Яхутлю, пишет газета «Коммерсант». Надзорное ведомство требует взыскать в доход государства 90,2 млн рублей, полученных им в качестве незаконного вознаграждения за обещание прекратить уголовное дело. Для обеспечения иска ведомство просит наложить арест на дом, земельный участок, автомобиль Cadillac и банковские счета бывшего полицейского.

Уголовный процесс еще не завершен, по непонятой причине создаются препятствия для кассационного обжалования приговора, и в это же время прокуратура инициирует арест моего имущества и крупное денежное взыскание, — отметил Яхутль в беседе с журналистами.

Яхутля приговорили к трем годам и четырем месяцам колонии за мошенничество с обещанием помощи экс-зампреду правления Мособлбанка, однако он освобожден от наказания в связи с его фактическим отбытием. Суд установил, что полковник получил средства якобы для передачи взятки генералу, но присвоил их себе и ничего не предпринимал. Сам экс-полицейский с решением не согласен и планирует дальше обжаловать обвинительный приговор, который удалось вынести только с третьей попытки.

Ранее бывшему мэру Саратова Олегу Грищенко, скончавшемуся в 2017 году, заочно предъявили обвинение в мошенничестве с ущербом более 700 млн рублей. По версии следствия, схема по выводу средств действовала с 2005 по 2023 год, причем после смерти чиновника ее продолжали другие участники.