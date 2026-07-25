Экс-глава ядерной корпорации Китая серьезно поплатился за коррупцию Экс-глава ядерной корпорации КНР Цзюнь был исключен из компартии за коррупцию

Бывший генеральный директор Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC) Гу Цзюнь исключен из рядов Коммунистической партии Китая за коррупцию, сообщает Центральное телевидение Китая. По результатам расследования, проведенного надзорными органами КНР, было установлено, что Цзюнь утратил идеалы и убеждения, отступил от первоначальных целей и миссии, а также практиковал суеверные обряды.

Материалы о предполагаемых уголовных преступлениях переданы в прокуратуру для возбуждения уголовного дела. Надзорные органы также потребовали взыскать с Цзюня все доходы, полученные в результате нарушений дисциплины и законодательства.

CNNC является крупнейшей государственной ядерной корпорацией Китая и одним из ключевых стратегических предприятий страны. Еще в январе 2026 года председатель КНР Си Цзиньпин заявлял о сохраняющейся напряженности в сфере борьбы с коррупцией и сложности задачи по искоренению ее очагов и условий. Лидер страны сравнил коррупцию с тигром, преграждающим путь к развитию партии и государства, и призвал к решительному искоренению взяточничества.

Ранее власти КНР приговорили к смертной казни бывшего высокопоставленного чиновника из города Нанкин Ян Юлиня за получение взяток на сумму более 2,2 млрд юаней. Преступления совершались на протяжении 30 лет — с 1993 по 2023 год. Власти отметили, что действия чиновника нанесли Китаю значительный экономический ущерб. Все личное имущество Юлиня подлежит конфискации в пользу государства.