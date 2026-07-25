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25 июля 2026 в 09:43

Японские компании не смогли пережить расставание с Россией

Депутат Судзуки заявил, что японские компании хотят вернуться к работе с Россией

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Японские компании стремятся возобновить работу с Россией, и Японии необходимо самой проявить инициативу для восстановления экономических связей с РФ, заявил ТАСС японский депутат правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки. По его мнению, Токио необходимо активизировать экономическое взаимодействие.

Нам необходимо активизировать экономическое взаимодействие <...> Японские компании [принимали участие], поскольку они хотят вернуться, — заявил парламентарий.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия считает сотрудничество Японии с Украиной в сфере беспилотников враждебным шагом. Так он прокомментировал развитие контактов между японскими производителями дронов и украинскими разработчиками. По его словам, Москва внимательно отслеживала развитие взаимодействия Токио и Киева в области беспилотных технологий.

Кроме того, депутат от правящей Либерально-демократической партии Японии Седзи Нисида заявил, что Токио следует постепенно восстанавливать отношения с Россией, поскольку США утратили способность контролировать весь мир. Он отметил, что Россия остается ближайшим к Японии государством с географической точки зрения.

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