Россиянина обвинили в убийстве сожительницы и таксистки после застолья

Россиянина обвинили в убийстве сожительницы и таксистки после застолья Мужчину из Омска отправили под стражу по делу о двух убийствах женщин

В Омске 29-летнему мужчине предъявили обвинение в убийстве двух женщин, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России. Фигурант, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, заключен под стражу.

По данным следствия, 17 июля в полицию поступил сигнал тревожной кнопки из такси. Правоохранители по данным навигации обнаружили автомобиль, съехавший с дороги и врезавшийся в деревья. Рядом с машиной находился мужчина, а внутри был обнаружен труп 36-летней женщины-водителя с множественными ножевыми ранениями. На руках погибшей также нашли следы, указывающие на попытку сопротивления.

Позже мужчину заподозрили в причастности к исчезновению его 42-летней сожительницы. При проверке его квартиры силовики обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями. Следствие считает, что причиной расправы над сожительницей могла стать ревность во время застолья. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в квартире в Зеленограде обнаружили тело 55-летней женщины с пакетом на голове. На данный момент обстоятельства гибели женщины устанавливаются.