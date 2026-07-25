Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
25 июля 2026 в 10:24

Россиянина обвинили в убийстве сожительницы и таксистки после застолья

Мужчину из Омска отправили под стражу по делу о двух убийствах женщин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Омске 29-летнему мужчине предъявили обвинение в убийстве двух женщин, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России. Фигурант, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, заключен под стражу.

По данным следствия, 17 июля в полицию поступил сигнал тревожной кнопки из такси. Правоохранители по данным навигации обнаружили автомобиль, съехавший с дороги и врезавшийся в деревья. Рядом с машиной находился мужчина, а внутри был обнаружен труп 36-летней женщины-водителя с множественными ножевыми ранениями. На руках погибшей также нашли следы, указывающие на попытку сопротивления.

Позже мужчину заподозрили в причастности к исчезновению его 42-летней сожительницы. При проверке его квартиры силовики обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями. Следствие считает, что причиной расправы над сожительницей могла стать ревность во время застолья. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в квартире в Зеленограде обнаружили тело 55-летней женщины с пакетом на голове. На данный момент обстоятельства гибели женщины устанавливаются.

Регионы
Омск
убийства
СК РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жителей Одессы оставили без укрытия во время воздушной тревоги
Спасатели третий день ищут пропавшего пенсионера в лесу Красноярского края
Украина может лишиться вывезенных в Польшу музейных картин
Западные журналисты убедились, что в Старобельске нет военной базы
Доброполье, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 25 июля
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 июля: где сбои в РФ
Погибших работников предприятия в Кирове наградят посмертно
Число погибших при ударе по предприятию в Кирове сократилось
Почему не работает Telegram сегодня, 25 июля: замедление, заблокируют ли
В московском аэропорту ввели ограничения на полеты
Названа причина масштабного блэкаута в Грузии
Власти раскрыли последствия налета БПЛА ВСУ на Тюменскую область
В Германии рассказали, кому были выгодны подрывы «Северных потоков»
Ситуация в аэропортах России сегодня, 25 июля: отмены, задержки на вылет
Стало известно количество жертв после крушения парома в Гайане
Стало известно, как изменилась средняя пенсия неработающих россиян за год
Удары по Украине сегодня, 25 июля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Жителей Омской области предупредили об угрозе беспилотников
Врач частной клиники чуть не убила россиянку, забыв про санитарные нормы
В Киевской области ликвидирована глава центра стратегических коммуникаций
Дальше
Самое популярное
Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового
Общество

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки
Общество

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки

Котлеты не хочу — готовлю фарш по-грузински в лаваше: тот же фарш, но с зеленью и острым соусом, и подача как шаурма
Общество

Котлеты не хочу — готовлю фарш по-грузински в лаваше: тот же фарш, но с зеленью и острым соусом, и подача как шаурма

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.