Кремль анонсировал отдельную встречу Путина и Токаева Путин и Токаев 25 июля обсудят сотрудничество России и Казахстана в Омске

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведут отдельную встречу в Омске перед пленарным заседанием XXII Форума межрегионального сотрудничества двух стран, сообщает пресс-служба Кремля. На переговорах лидеры стран обсудят актуальные вопросы российско-казахстанского взаимодействия.

Перед пленарным заседанием Форума Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе отдельной встречи обсудят актуальные темы взаимодействия России и Казахстана, — говорится в сообщении.

Ранее лидер Казахстана посетил Брюссель. Он поделился своими впечатлениями с Путиным в рамках телефонного разговора. Они также обсудили развитие двусторонних отношений и ключевые направления сотрудничества.

До этого Конституционный суд Казахстана постановил, что сроки на государственных должностях, отработанные по Конституции 1995 года, не будут учитываться после вступления в силу новой Конституции 2026 года. Таким образом, Токаев сможет принять участие в следующих выборах главы государства.