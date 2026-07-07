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07 июля 2026 в 13:40

Токаев решил подражать своему иностранному коллеге

Казахстанский суд обнулил президентский срок Токаева

Касым-Жомарт Токаев Касым-Жомарт Токаев Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
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Конституционный суд Казахстана обнулил президентский срок нынешнего лидера страны Касыма-Жомарта Токаева, следует из нормативного постановления инстанции от 7 июля 2026 года. Так, Токаев сможет принять участие в следующих выборах президента. Документ опубликовали на платформе gov.kz.

Лица, которые в соответствии с Конституцией 1995 года занимают должности, указанные в данных конституционных нормах, могут быть избраны или назначены на соответствующие должности после вступления в силу Конституции 2026 года, — написано в постановлении.

Ранее в Казахстане вступил в силу новый основной закон страны. По нему двухпалатный парламент превращается в однопалатный Курултай. Современная конституция также восстановила должность вице-премьера. Сам Токаев поздравил народ Казахстана со вступлением закона в силу и назвал это событие поистине эпохальным. С его слов, началась новая эпоха суверенной страны.

До этого Токаев анонсировал «капитальный ремонт» основ государственности азиатской страны. Обновление пройдет по схеме «сильный президент — влиятельный курултай — подотчетное правительство».

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Касым-Жомарт Токаев
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