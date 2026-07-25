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25 июля 2026 в 11:02

Жителей Омской области предупредили об угрозе беспилотников

МЧС объявило беспилотную опасность в Омской области

ЗРК «Бук-М3» ЗРК «Бук-М3» Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Режим беспилотной опасности введен на территории Омской области, сообщили в Главном управлении МЧС России по региону. При этом жителей призвали соблюдать меры безопасности и следить за официальными сообщениями.

В Омской области объявлена «Беспилотная опасность». Сохраняйте спокойствие, соблюдайте меры безопасности. Спрячьтесь в капитальном строении или в укрытии с бетонными стенами и крышей, в подвале. Не подходите к окнам, — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что чемпионат России по легкой атлетике временно остановили в Екатеринбурге из-за угрозы атаки беспилотников. Тренерам и судьям рекомендовали перейти в здание и укрыться.

Между тем сообщалось, что в Екатеринбурге произошло возгорание на стоянке из-за падения обломков сбитого украинского беспилотника. Пожар удалось локализовать, угрозы дальнейшего распространения огня нет. В результате инцидента никто не пострадал.

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