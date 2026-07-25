Стало известно количество жертв после крушения парома в Гайане Власти Гайаны подтвердили гибель 72 человек после крушения парома

Власти Гайаны подтвердили гибель 72 человек в результате крушения прибрежного парома MV Barima, сообщил премьер-министр страны Марк Филлипс в социальных сетях. Из 179 человек, находившихся на борту, 76 были спасены. По данным Филлипса, экипажи расширили зону поисков.

Паром потерпел крушение вечером в субботу, 18 июля, у побережья Гайаны. Как рассказывает одна из выживших, паром накренился в сторону после удара сильной волны, после чего судно начало наполняться водой.

Ранее в результате крушения парома MV Barima стало известно о гибели 27 человек, а 83 числились пропавшими без вести. По последним данным, было спасено 69 человек, включая пассажиров и членов экипажа.

До этого теплоход «Чайка» с пассажирами врезался в опору Троицкого моста в Петербурге. Судоводитель не справился с управлением, после чего теплоход допустил навал на опору моста. В результате происшествия никто не пострадал. После столкновения всех пассажиров благополучно высадили на берег. Проверку начала Северо-Западная транспортная прокуратура.