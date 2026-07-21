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21 июля 2026 в 10:03

Стало известно число жертв кораблекрушения у берегов Гайаны

При крушении парома MV Barima у берегов Гайаны погибли 27 человек и 83 пропали

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В результате крушения парома MV Barima у берегов Гайаны погибли 27 человек, 83 числятся пропавшими без вести, сообщил департамент общественной информации республики. По последним данным, спасены 69 человек, включая пассажиров и членов экипажа.

На данном этапе операции число спасенных, включая пассажиров и членов экипажа, составляет 69 человек. Всего на сегодняшний день обнаружено 27 тел. Согласно последним сообщениям, есть надежда на спасение еще 83 человек, — сказано в сообщении.

Премьер-министр Марк Филлипс заявил на пресс-конференции, что поисково-спасательная операция продолжается — власти надеются найти выживших. По словам главы правительства, следователи установили, что на борту находились 179 человек — больше, чем предполагалось ранее. Других подробностей не приводится.

Паром с 116 пассажирами на борту потерпел крушение у берегов Гайаны два дня назад, 19 июля. Судно, следовавшее в Северо-Западный округ, перевернулось недалеко от побережья страны. Паром удалось обнаружить после того, как экипаж подал сигнал бедствия с помощью сигнальных ракет.

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