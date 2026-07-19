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19 июля 2026 в 14:18

Паром с сотней людей на борту перевернулся у побережья

Паром с 116 пассажирами перевернулся у берегов Гайаны

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Паром с 116 пассажирами на борту потерпел крушение у берегов Гайаны в Южной Америке, сообщает Demerara Waves. Судно, следовавшее в Северо-Западный округ, перевернулось недалеко от побережья страны.

Паром удалось обнаружить после того, как экипаж подал сигнал бедствия с помощью сигнальных ракет. По предварительным данным, спасены восемь человек. Для поиска остальных пассажиров к месту происшествия направили еще одно судно.

Ранее сообщалось, что в акватории Усть-Илимского водохранилища в Иркутской области перевернулся и затонул частный катер, на борту которого находились два пассажира. Трагедия произошла в районе поселка Ершово примерно в четырех километрах от берега.

Также стало известно, что в Воронеже 12-летний подросток во время купания в водохранилище попал под винты проходящего мимо катера. Отмечается, что травмы мальчика оказались несовместимыми с жизнью. Водитель катера не остановился и сразу покинул место происшествия. Трагедия произошла неподалеку от санатория имени Горького.

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