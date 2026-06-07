Катание на катере обернулось исчезновением людей в Иркутской области Катер с людьми перевернулся в Усть-Илимском водохранилище

Частный катер с двумя пассажирами перевернулся и затонул в акватории Усть-Илимского водохранилища в Иркутской области, передает Telegram-канал Baza. Трагедия произошла минувшей ночью в районе поселка Ершова, примерно в четырех километрах от береговой линии.

Судно модели КС-100, вышедшее в плавание еще накануне, опрокинулось, после чего мужчины не вернулись домой. Когда пропавшие не вышли на связь в установленное время, их близкие забили тревогу и обратились за помощью. Спасательные службы незамедлительно приступили к поисковой операции в акватории водохранилища.

Ранее источник сообщил, что в Ханты-Мансийском автономном округе на акватории реки Обь при выполнении маневра опрокинулась лодка, жертвами происшествия стали два человека. Инцидент случился на 32-м километре протоки под названием Алешкинская, которая находится в Октябрьском районе. Трех пассажиров лодки удалось спасти.