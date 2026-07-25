Доброполье, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 25 июля

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 25 июля? Что происходит у Александровки, Белицкого, Белого Колодезя, Волчанска, Васютинского, Доброполья, Константиновки, Кривой Луки, Казачьей Лопани, Красного Лимана, Липцев, Малиновки, Новоселовки, Николаевки, Рай-Александровки, Стародубовки, Северска, Терноватого, Харькова, Чугуева, Шевченково и Юрченково?

WarGonzo

На Добропольском направлении ВС РФ отражают контратаки ВСУ в районе Белицкого, продолжается охват Доброполья с запада и востока, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

«На Гуляйпольском направлении идут бои к западу от Новоселовки и в районе Долинки. ВС РФ отражают контратаки противника в районе Терноватого. На Константиновском направлении ВС РФ продвигаются в Осыково. Появляются сведения, что ВС РФ ведут бои в восточной части Николаевки. Продолжается наступление в Красном Лимане. На Северском участке войска РФ продвигаются от Кривой Луки вдоль реки Северский Донец к Стародубовке, оказывают давление на позиции противника в Ореховатке от Юрковки и Рай-Александровки. Есть продвижение от Васютинского и Малиновки к заказнику», — говорится в публикации.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Северный ветер»

ВС России на Харьковском направлении продолжают расширять полосу безопасности, были нанесены удары по живой силе и технике ВСУ в районах Харькова, Новой Казачьей, Цуповки, Светличного, Рубежного, Радьковки, Соснового Бора, Белого Колодезя, Черного, Ольховатки, села Хатнее, Липцев, Дергачей и Чугуева.

«ВС РФ продолжают наступательные действия в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах. На Волчанском направлении штурмовые подразделения группировки войск „Север“ продвинулись на 10 участках до 900 метров. Стрелковые бои продолжаются в селах Ивановка, Юрченково, поселке Белый Колодезь, севернее Бакшеевки, около Шевченково, в Веровке и в лесных массивах Волчанского района», — указали военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

В Днепропетровской области ВС РФ овладели опорными пунктами западнее Александровки, а также продвинулись в направлении Зеленого, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«На Константиновском направлении активные боевые действия идут у населенного пункта Николайполье. В Константиновке продолжают зачищать застройку», — отметили авторы канала.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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