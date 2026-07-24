Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
24 июля 2026 в 17:40

Небольшие дожди, облачность и тепло до +22: погода в Москве в выходные

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В выходные в Москве будет дождливая погода. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице на 25 и 26 июля?

Какая погода будет в Москве в выходные

Обозреватель проекта Мeteoweb Алексей Сафонов рассказал, что в субботу и воскресенье, 25 и 26 июля, дожди в Москве продолжатся.

«Москвичи и гости столицы пока еще не ощутили той самой волны тепла, которую прогнозировали когда-то, да и не ощутят. Дело в том, что дневная температура воздуха в выходные останется не выше 22 градусов тепла, ночами около 14–15 градусов тепла. Днем местами и временами возможны кратковременные небольшие дожди. Особенно дождливый будет день в субботу. Дожди пройдут в основном на востоке Московской области», — уточнил он.

Синоптик Александр Ильин заявил, что в субботу прогнозируется переменная облачность.

«Ночью местами пройдет кратковременный дождь (до 2 мм), температура в Москве — от +13 до +15 градусов, по области — от +11 до +16 градусов. Днем снова ожидаются кратковременные осадки (0–5 мм), но воздух прогреется до +24–26 градусов в столице и до +21–26 по области. Ветер северный, 5–10 м/с», — сообщил он.

В воскресенье, 26 июля, синоптик прогнозирует облачную с прояснениями погоду, местами с дождями. Ночные температуры составят от +10 до +15 градусов, дневные — от +18 до +23 градусов. Ветер восточный, 3–8 м/с.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в выходные

Специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что предстоящие выходные, 25 и 26 июля, порадуют петербуржцев теплом и преимущественно сухой погодой. По его словам, в субботу, когда гребень антициклона только начнет влиять на регион, местами еще возможны дожди. В воскресенье барический максимум оградит город от дождевых облаков, солнечные лучи активизируют дневной прогрев, и температура вернется к климатической норме.

Так, 25 июля в Северной столице ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ночью температура будет колебаться от +13 до +15 градусов, днем — от +22 до +24 градусов. Ветер юго-западный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

В воскресенье, 26 июля, прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +14 до +16 градусов, днем — от +23 до +25 градусов. Ветер юго-западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

Читайте также:

Холодные ночи, осадки и сильный ветер: погода в Москве в конце лета

Грозы, затяжные дожди и тепло до +18: погода в Москве в начале сентября

Заработок, новый роман, злость на Тутберидзе: как живет Алина Загитова

Общество
новости
прогноз погоды
Москва
Санкт-Петербург
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-помощник прокурора Ростовской области стал фигурантом проверки
«Ты вряд ли выживешь»: группа малолеток надругалась над школьницей
Ростех раскрыл дальность полета укороченной версии МС-21
«Не разбалансировка, а равновесие»: Набиуллина объяснила решение по ставке
Скандал с дочерью, новый роман, военные фильмы: как живет Юлия Пересильд
Овчинский: более 130 семей переселились в дом по реновации в Кузьминках
В США приняли решение по операциям с ЛУКОЙЛом
Россиянам продлили безвизовый въезд в одну страну до октября 2026 года
В Минобороны России раскрыли, кто находился во время удара ВС под Киевом
В Европе вскрыли обман России со стороны НАТО
Девушка умерла после того, как поймала букет невесты
Трагедия на станции в Щелково унесла жизни трех рабочих
Демонстрация БПЛА в Киеве закончилась налетом ВС России
Мендель остудила злорадство Зеленского
ЦБ внезапно снизил ключевую ставку до 14%: что с ипотекой, рублем и ценами
В американский офис ворвался опасный хищник
Знаменитый знаток творчества Рублева и иконописи ушел из жизни
Скандал с «блатным» поступлением Анны Пересильд без конкурса: узнали правду
У банды Паштета изъяли преступную казну на 30 млн рублей
Лидер киргизской диаспоры осталась без российского паспорта
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.