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25 июля 2026 в 11:27

Число погибших при ударе по предприятию в Кирове сократилось

Считавшийся погибшим после атаки на Киров работник оказался жив

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Один из работников предприятия в Кирове, который после ракетной атаки числился пропавшим под завалами, оказался жив, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов в Telegram-канале. По его словам, число погибших в результате удара составило пять человек. Ранее сообщалось о шести погибших.

Погибших на месте не шесть, а пять человек. Один из работников предприятия, числящийся пропавшим под завалами, не выходивший на связь, жив, — говорится в сообщении.

Ранее Соколов сообщал, что шесть человек погибли в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины на предприятие в Кирове. Еще 26 человек получили ранения.

Губернатор также заявил, что 25, 26 и 27 июля в Кировской области объявлены днями траура по погибшим. В эти дни в регионе приспустят флаги, отменят развлекательные мероприятия, а также приостановят проведение спортивных, культурных и зрелищных событий. Кроме того, власти усилят меры безопасности в местах массового пребывания людей.

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