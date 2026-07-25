Число погибших при ударе по предприятию в Кирове сократилось

Один из работников предприятия в Кирове, который после ракетной атаки числился пропавшим под завалами, оказался жив, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов в Telegram-канале. По его словам, число погибших в результате удара составило пять человек. Ранее сообщалось о шести погибших.
Погибших на месте не шесть, а пять человек. Один из работников предприятия, числящийся пропавшим под завалами, не выходивший на связь, жив, — говорится в сообщении.
Ранее Соколов сообщал, что шесть человек погибли в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины на предприятие в Кирове. Еще 26 человек получили ранения.
Губернатор также заявил, что 25, 26 и 27 июля в Кировской области объявлены днями траура по погибшим. В эти дни в регионе приспустят флаги, отменят развлекательные мероприятия, а также приостановят проведение спортивных, культурных и зрелищных событий. Кроме того, власти усилят меры безопасности в местах массового пребывания людей.