Число погибших при ударе по предприятию в Кирове сократилось Считавшийся погибшим после атаки на Киров работник оказался жив

Один из работников предприятия в Кирове, который после ракетной атаки числился пропавшим под завалами, оказался жив, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов в Telegram-канале. По его словам, число погибших в результате удара составило пять человек. Ранее сообщалось о шести погибших.

Погибших на месте не шесть, а пять человек. Один из работников предприятия, числящийся пропавшим под завалами, не выходивший на связь, жив, — говорится в сообщении.

Ранее Соколов сообщал, что шесть человек погибли в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины на предприятие в Кирове. Еще 26 человек получили ранения.