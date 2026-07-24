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24 июля 2026 в 13:40

Песков раскрыл, куда Путин отправится после Иркутска

Песков: Путин после поездки в Иркутск отправится в Омск

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Президент России Владимир Путин после конца рабочей поездки в Иркутскую область отправится в Омск, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, глава государства планирует принять участие в мероприятии с Казахстаном. В городе проходит XXII Форум межрегионального сотрудничества России и центральноазиатской страны.

Как пояснил представитель Кремля, Путин посетил иркутский авиационный завод в продолжение совещания по развитию авиапромышленности. Оно чуть ранее прошло в Подмосковье.

В продолжение темы было принято решение заехать в Иркутск перед Омском, где планируется мероприятие с Казахстаном, — заявил Песков.

Ранее президент начал осматривать производственные мощности авиационного завода. Его сопровождают глава Ростеха Сергей Чемезов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и директор предприятия Андрей Сойнов.

Кроме этого, Казахстан и Россия присоединились к соглашению об учреждении Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. Документ также подписали представители Китая.

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