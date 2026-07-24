Нотариус предупредил о рисках по сделкам с жильем через посредника

Нотариус предупредил о рисках по сделкам с жильем через посредника Нотариус Иванов: посредник при сделке с жильем может злоупотреблять полномочиями

Посредник во время сделки с жильем может злоупотреблять полномочиями, предупредил нотариус Борис Иванов. В разговоре с RT эксперт отметил, что представитель также может действовать под давлением. По его словам, поверенный может просто ошибиться и продать жилье не по той цене без злого умысла.

У сделок с жильем по доверенности есть и другие риски. Так, поверенный может просто ошибиться. Например, продать квартиру не по той стоимости или не тому покупателю, — рассказал Иванов.

Нотариус подчеркнул, что существует опасность столкнуться с поддельной доверенностью. По его словам, документ также может утратить силу из‑за истечения срока или отзыва доверителем.

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