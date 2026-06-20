В Госдуме выступили с важной инициативой для борьбы с мошенниками

В Госдуме выступили с важной инициативой для борьбы с мошенниками Депутат Панеш призвал создать реестр нотариусов на базе МФЦ для защиты граждан

Создание единого федерального реестра нотариусов защитит граждан от обмана, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция ЛДПР). По его словам, проверка должна осуществляться в каждом пункте МФЦ.

Я предлагаю сделать проверку нотариусов доступной каждому. Для этого необходимо создать единый федеральный реестр нотариусов на базе многофункциональных центров. Любой человек, обратившийся в МФЦ за юридической помощью или оформлением сделки, сможет здесь же проверить полномочия нотариуса, — заявил он.

Панеш отметил, что, несмотря на наличие сервисов для онлайн-проверки нотариуса, не все граждане умеют ими пользоваться. По его словам, наличие офлайн-точек позволит защитить россиян от мошенников.

Сегодня проверить подлинность нотариуса можно через реестр на сайте Минюста или через мобильное приложение Федеральной нотариальной палаты. Единая информационная система нотариата содержит реестры нотариальных действий и данные всех специалистов. Однако не все граждане знают об этих сервисах, а пожилые люди часто не умеют ими пользоваться, — резюмировал Панеш.

Ранее генеральный директор аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия» Оксана Каверина заявила, что Федеральная налоговая служба России в ходе контроля за самозанятыми гражданами применяет метод, основанный на оценке степени риска. Это означает, что внимание инспекторов привлекают не все финансовые операции предпринимателей, а лишь те, что подпадают под определенные признаки.