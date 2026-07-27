Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2026 года

27 июля — 208-й день 2026 года. Православная церковь чтит святого Акилу. Поздравить с профессиональным торжеством в этот июльский день можно сотрудников МФЦ. В нашем материале рассказываем, что еще происходит 27 июля: какой праздник придумали на эту дату славяне, какую погоду обещают народные суеверия и кто справляет день ангела.
День сотрудников МФЦ — праздник 27 июля в России
27 июля 2026 года свое торжество справляют сотрудники МФЦ. Первый центр «Мои документы» появился в столице еще в 2011 году. С тех пор по всей стране открылось множество таких офисов. Их сотрудники помогают решать проблемы с документами, выдают новые паспорта и удостоверения, принимают заявления и оказывают иные услуги. Дату для их праздника выбрали неслучайно. В 2010 году 27 июля вышел указ, который регулирует работу таких центров.
День сони и гамбургера — необычные праздники 27 июля 2026 года
На 27 июля 2026 года выпало несколько интересных событий. Например, в этот июльский понедельник справляют День сони. У праздника очень большая история. Его истоки лежат в древнем предании о христианах, которые заснули на несколько веков в пещере. Туда они попали, убегая от римских язычников. В наши дни в праздник 27 июля избирают соню года, а еще устраивают народные гулянья.
Это еще не все праздники 27 июля. В этот день можно побаловать себя вредной едой. В конце июля день рождения празднует гамбургер. Оказывается, в 1900 году в конце июля в Америке впервые выставили на продажу такое блюдо. Поэтому в эту дату во многих странах мира проходят гастрономические фестивали.
Какой праздник 27 июля справляют в других государствах? Вот важные события:
- День победы в Отечественной войне в Северной Корее — в КНДР считают, что они одержали победу над Югом в корейской войне;
- День Хосе Селсо Барбозы в Пуэрто-Рико — этот врач развивал здравоохранение в стране, одним из первых получил образование в сфере медицины;
- День основания Церкви Христа на Филиппинах — религиозное движение возникло в 1914 году в среде разочаровавшихся католиков;
- День памяти во Вьетнаме — жители этого государства вспоминают жертв вьетнамской войны.
Акила Соломенный — праздник 27 июля в народе
Верующие чтят в этот июльский день Аквилу (его еще называют Акилой). Этого святого относят к так называемым апостолам от семидесяти. Каждый из них жил еще в I веке.
Вместе со своей женой Прискиллой (или Присциллой) Аквила дружил с апостолом Павлом. Они много трудились — работали с тяжелыми и плотными тканями, шили палатки для христиан.
По преданиям, Аквила и Прискилла распространили свою религию, проповедовали. Легенды гласят, что святой встретил мученическую смерть от язычников. В народе супружескую пару считали символом тяжелого и самоотверженного труда, гостеприимства.
В народе день святого Аквилы называется Акила Соломенный, а также Дозор. Считалось, что в праздник 27 июля в России погода может сильно испортиться — пойдет ливень, начнется гроза. Поэтому крестьяне отправлялись в поля с дозором — следить за урожаем и спасать его, если случится непогода.
Приметы на 27 июля: что можно и чего нельзя делать
С праздником 27 июля в России связан интересный языческий обряд: в этот летний день следует отнести подношения полевому. Так называли духа — хозяина полей. Славяне одаривали его угощениями, например вкусной кашей.
В эту дату можно смело отправляться в путешествие и дальнюю дорогу — все пройдет удачно. Еще следует одарить ближнего, подать милостыню — все отданное возвратится в двойном размере. А вот чего не стоит делать 27 июля:
- лениться — вся удача уйдет;
- подходить к незнакомым котам, собакам и другим животным — за их обликом сегодня скрывается нечистая сила;
- нести найденные деньги в дом — вся сумма уйдет (если нашли деньги сегодня, лучше потратить их сразу);
- вставать против ветра — он «выдует» всю удачу;
- оставить открытыми окна — в дом проникнет нечистая сила.
С днем 27 июля связаны интересные приметы о погоде и природе. Делимся ими:
- если сегодня пошел дождь, то ненастье затянется на всю следующую неделю;
- сегодня солнце светит ярко — вся осень будет теплая;
- ливень сильный — много грибов осенью.
Интересные факты о 27 июля
Продолжаем рассказывать о праздниках 27 июля 2026 года. Что важного случилось в этот день в разные исторические эпохи? Поможем разобраться:
- 1147 год — основана будущая столица Российского государства, город Москва;
- 1586 год — путешественник Уолтер Рэли завез в Британию табак и картофель;
- 1741 год — участники группы Витуса Беринга на корабле под управлением Алексея Чирикова добрались до берегов Северной Америки;
- 1794 год — произошел Термидорианский переворот, после которого революция во Франции начала спадать, а многие бунтовщики были схвачены и казнены;
- 1827 год — в России появилось первое общество страхования;
- 1830 год — стартовала Июльская буржуазная революция в Париже, восстание положило конец власти Карла Х;
- 1900 год — в Америке впервые продан гамбургер;
- 1920 год — автоматический радиокомпас впервые использован в воздушной навигации;
- 1940 год — первое появление на экранах Багза Банни;
- 1952 год — открыт Волго-Донской канал в СССР;
- 1953 год — закончилась корейская война, расколовшая страну на Южную и Северную Корею;
- 1985 год — начался Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве;
- 2012 год — стартовала Олимпиада в Лондоне.
Кто появился на свет 27 июля? Вот эти люди: поэты Владимир Маяковский, Джозуэ Кардуччи и Денис Давыдов, артисты Николай Костер-Вальдау и Анастасия Вознесенская, философ Жан Бодрийяр, танцовщик Марис Лиепа, писатели Владимир Короленко, Хилэр Беллок и Александр Дюма — сын.
Именинники 27 июля
Заглянем в святцы, по ним с днем ангела следует поздравить:
- Онисима;
- Ивана (Иоанна);
- Петра;
- Николая;
- Федора (Феодора);
- Степана (Стефана);
- Константина.
Мы рассказали, какой праздник установлен на 27 июля 2026 года. Поздравьте с профессиональным торжеством знакомых, которые работают в МФЦ, как следует отоспитесь и поешьте вредной еды — сегодня можно.
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