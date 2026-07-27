Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
27 июля 2026 в 00:19

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2026 года

Праздники 27 июля 2026 года Праздники 27 июля 2026 года Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

27 июля — 208-й день 2026 года. Православная церковь чтит святого Акилу. Поздравить с профессиональным торжеством в этот июльский день можно сотрудников МФЦ. В нашем материале рассказываем, что еще происходит 27 июля: какой праздник придумали на эту дату славяне, какую погоду обещают народные суеверия и кто справляет день ангела.

День сотрудников МФЦ — праздник 27 июля в России

27 июля 2026 года свое торжество справляют сотрудники МФЦ. Первый центр «Мои документы» появился в столице еще в 2011 году. С тех пор по всей стране открылось множество таких офисов. Их сотрудники помогают решать проблемы с документами, выдают новые паспорта и удостоверения, принимают заявления и оказывают иные услуги. Дату для их праздника выбрали неслучайно. В 2010 году 27 июля вышел указ, который регулирует работу таких центров.

Сотрудница помогает посетительнице в многофункциональном центре (МФЦ) Сотрудница помогает посетительнице в многофункциональном центре (МФЦ) Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

День сони и гамбургера — необычные праздники 27 июля 2026 года

На 27 июля 2026 года выпало несколько интересных событий. Например, в этот июльский понедельник справляют День сони. У праздника очень большая история. Его истоки лежат в древнем предании о христианах, которые заснули на несколько веков в пещере. Туда они попали, убегая от римских язычников. В наши дни в праздник 27 июля избирают соню года, а еще устраивают народные гулянья.

Это еще не все праздники 27 июля. В этот день можно побаловать себя вредной едой. В конце июля день рождения празднует гамбургер. Оказывается, в 1900 году в конце июля в Америке впервые выставили на продажу такое блюдо. Поэтому в эту дату во многих странах мира проходят гастрономические фестивали.

Какой праздник 27 июля справляют в других государствах? Вот важные события:

  • День победы в Отечественной войне в Северной Корее — в КНДР считают, что они одержали победу над Югом в корейской войне;
  • День Хосе Селсо Барбозы в Пуэрто-Рико — этот врач развивал здравоохранение в стране, одним из первых получил образование в сфере медицины;
  • День основания Церкви Христа на Филиппинах — религиозное движение возникло в 1914 году в среде разочаровавшихся католиков;
  • День памяти во Вьетнаме — жители этого государства вспоминают жертв вьетнамской войны.

День гамбургера — 27 июля День гамбургера — 27 июля Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Акила Соломенный — праздник 27 июля в народе

Верующие чтят в этот июльский день Аквилу (его еще называют Акилой). Этого святого относят к так называемым апостолам от семидесяти. Каждый из них жил еще в I веке.

Вместе со своей женой Прискиллой (или Присциллой) Аквила дружил с апостолом Павлом. Они много трудились — работали с тяжелыми и плотными тканями, шили палатки для христиан.

По преданиям, Аквила и Прискилла распространили свою религию, проповедовали. Легенды гласят, что святой встретил мученическую смерть от язычников. В народе супружескую пару считали символом тяжелого и самоотверженного труда, гостеприимства.

В народе день святого Аквилы называется Акила Соломенный, а также Дозор. Считалось, что в праздник 27 июля в России погода может сильно испортиться — пойдет ливень, начнется гроза. Поэтому крестьяне отправлялись в поля с дозором — следить за урожаем и спасать его, если случится непогода.

Приметы 27 июля Приметы 27 июля Фото: Bernd März/dpa/Global Look Press

Приметы на 27 июля: что можно и чего нельзя делать

С праздником 27 июля в России связан интересный языческий обряд: в этот летний день следует отнести подношения полевому. Так называли духа — хозяина полей. Славяне одаривали его угощениями, например вкусной кашей.

В эту дату можно смело отправляться в путешествие и дальнюю дорогу — все пройдет удачно. Еще следует одарить ближнего, подать милостыню — все отданное возвратится в двойном размере. А вот чего не стоит делать 27 июля:

  • лениться — вся удача уйдет;
  • подходить к незнакомым котам, собакам и другим животным — за их обликом сегодня скрывается нечистая сила;
  • нести найденные деньги в дом — вся сумма уйдет (если нашли деньги сегодня, лучше потратить их сразу);
  • вставать против ветра — он «выдует» всю удачу;
  • оставить открытыми окна — в дом проникнет нечистая сила.

С днем 27 июля связаны интересные приметы о погоде и природе. Делимся ими:

  • если сегодня пошел дождь, то ненастье затянется на всю следующую неделю;
  • сегодня солнце светит ярко — вся осень будет теплая;
  • ливень сильный — много грибов осенью.

Памятные даты 27 июля Памятные даты 27 июля Фото: Shutterstock/FOTODOM

Интересные факты о 27 июля

Продолжаем рассказывать о праздниках 27 июля 2026 года. Что важного случилось в этот день в разные исторические эпохи? Поможем разобраться:

  • 1147 год — основана будущая столица Российского государства, город Москва;
  • 1586 год — путешественник Уолтер Рэли завез в Британию табак и картофель;
  • 1741 год — участники группы Витуса Беринга на корабле под управлением Алексея Чирикова добрались до берегов Северной Америки;
  • 1794 год — произошел Термидорианский переворот, после которого революция во Франции начала спадать, а многие бунтовщики были схвачены и казнены;
  • 1827 год — в России появилось первое общество страхования;
  • 1830 год — стартовала Июльская буржуазная революция в Париже, восстание положило конец власти Карла Х;
  • 1900 год — в Америке впервые продан гамбургер;
  • 1920 год — автоматический радиокомпас впервые использован в воздушной навигации;
  • 1940 год — первое появление на экранах Багза Банни;

Фото: Daniel Schoenen/imagebroker/Global Look Press

  • 1952 год — открыт Волго-Донской канал в СССР;
  • 1953 год — закончилась корейская война, расколовшая страну на Южную и Северную Корею;
  • 1985 год — начался Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве;
  • 2012 год — стартовала Олимпиада в Лондоне.

Кто появился на свет 27 июля? Вот эти люди: поэты Владимир Маяковский, Джозуэ Кардуччи и Денис Давыдов, артисты Николай Костер-Вальдау и Анастасия Вознесенская, философ Жан Бодрийяр, танцовщик Марис Лиепа, писатели Владимир Короленко, Хилэр Беллок и Александр Дюма — сын.

Именинники 27 июля

Заглянем в святцы, по ним с днем ангела следует поздравить:

  • Онисима;
  • Ивана (Иоанна);
  • Петра;
  • Николая;
  • Федора (Феодора);
  • Степана (Стефана);
  • Константина.

Мы рассказали, какой праздник установлен на 27 июля 2026 года. Поздравьте с профессиональным торжеством знакомых, которые работают в МФЦ, как следует отоспитесь и поешьте вредной еды — сегодня можно.

Ранее мы рассказывали об интересных фактах из жизни Юрия Стоянова.

МФЦ
православные праздники
праздники
приметы
сон
суеверия
традиции
июль
Россия
православная церковь
гамбургер
Москва
История
Общество
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава CENTCOM высказался об ударах по Ирану
Девять человек пострадали после удара молнии в аэропорту Венесуэлы
В Ростовской области ввели режим ЧС еще в одном районе
В Сумах прогремели сильные взрывы
«Тяжелейший удар»: Запад подготовил сюрприз Зеленскому
«Выпустил джина»: Путин объяснил, где Запад допустил роковую ошибку
В МИД РФ отреагировали на удар ВСУ по скорой в Горловке
В Виннице мужчина с ножом напал на сотрудника ТЦК
Стало известно, будет ли Илюмжинов бороться за место главы FIDE
В Турции застрелили члена правящей партии и его родственников
«Однозначно намерен»: Нетаньяху рассказал о своих планах на Нью-Йорк
Два человека стали жертвами жесткого ДТП в Пензенской области
Стало известно о судьбе пропавшей в Пермском крае девушки
Рейсовый автобус и машина скорой попали под атаки БПЛА в ДНР
«Премьер мелкобритании»: Медведев высказался о Бернеме
«Краснодар» начал новый сезон РПЛ с волевой победы над «Рубином»
«Космические условия»: ученые в РФ приблизили создание баз на Луне и Марсе
Путин исполнил просьбу моряка
«Никому не угрожаем»: в Совбезе Белоруссии раскрыли ситуацию на границе
Путин указал на стратегическое значение Севморпути
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового
Общество

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.