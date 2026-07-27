Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2026 года

27 июля — 208-й день 2026 года. Православная церковь чтит святого Акилу. Поздравить с профессиональным торжеством в этот июльский день можно сотрудников МФЦ. В нашем материале рассказываем, что еще происходит 27 июля: какой праздник придумали на эту дату славяне, какую погоду обещают народные суеверия и кто справляет день ангела.

День сотрудников МФЦ — праздник 27 июля в России

27 июля 2026 года свое торжество справляют сотрудники МФЦ. Первый центр «Мои документы» появился в столице еще в 2011 году. С тех пор по всей стране открылось множество таких офисов. Их сотрудники помогают решать проблемы с документами, выдают новые паспорта и удостоверения, принимают заявления и оказывают иные услуги. Дату для их праздника выбрали неслучайно. В 2010 году 27 июля вышел указ, который регулирует работу таких центров.

Сотрудница помогает посетительнице в многофункциональном центре (МФЦ) Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

День сони и гамбургера — необычные праздники 27 июля 2026 года

На 27 июля 2026 года выпало несколько интересных событий. Например, в этот июльский понедельник справляют День сони. У праздника очень большая история. Его истоки лежат в древнем предании о христианах, которые заснули на несколько веков в пещере. Туда они попали, убегая от римских язычников. В наши дни в праздник 27 июля избирают соню года, а еще устраивают народные гулянья.

Это еще не все праздники 27 июля. В этот день можно побаловать себя вредной едой. В конце июля день рождения празднует гамбургер. Оказывается, в 1900 году в конце июля в Америке впервые выставили на продажу такое блюдо. Поэтому в эту дату во многих странах мира проходят гастрономические фестивали.

Какой праздник 27 июля справляют в других государствах? Вот важные события:

День победы в Отечественной войне в Северной Корее — в КНДР считают, что они одержали победу над Югом в корейской войне;

День Хосе Селсо Барбозы в Пуэрто-Рико — этот врач развивал здравоохранение в стране, одним из первых получил образование в сфере медицины;

День основания Церкви Христа на Филиппинах — религиозное движение возникло в 1914 году в среде разочаровавшихся католиков;

День памяти во Вьетнаме — жители этого государства вспоминают жертв вьетнамской войны.

День гамбургера — 27 июля Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Акила Соломенный — праздник 27 июля в народе

Верующие чтят в этот июльский день Аквилу (его еще называют Акилой). Этого святого относят к так называемым апостолам от семидесяти. Каждый из них жил еще в I веке.

Вместе со своей женой Прискиллой (или Присциллой) Аквила дружил с апостолом Павлом. Они много трудились — работали с тяжелыми и плотными тканями, шили палатки для христиан.

По преданиям, Аквила и Прискилла распространили свою религию, проповедовали. Легенды гласят, что святой встретил мученическую смерть от язычников. В народе супружескую пару считали символом тяжелого и самоотверженного труда, гостеприимства.

В народе день святого Аквилы называется Акила Соломенный, а также Дозор. Считалось, что в праздник 27 июля в России погода может сильно испортиться — пойдет ливень, начнется гроза. Поэтому крестьяне отправлялись в поля с дозором — следить за урожаем и спасать его, если случится непогода.

Приметы 27 июля Фото: Bernd März/dpa/Global Look Press

Приметы на 27 июля: что можно и чего нельзя делать

С праздником 27 июля в России связан интересный языческий обряд: в этот летний день следует отнести подношения полевому. Так называли духа — хозяина полей. Славяне одаривали его угощениями, например вкусной кашей.

В эту дату можно смело отправляться в путешествие и дальнюю дорогу — все пройдет удачно. Еще следует одарить ближнего, подать милостыню — все отданное возвратится в двойном размере. А вот чего не стоит делать 27 июля:

лениться — вся удача уйдет;

подходить к незнакомым котам, собакам и другим животным — за их обликом сегодня скрывается нечистая сила;

нести найденные деньги в дом — вся сумма уйдет (если нашли деньги сегодня, лучше потратить их сразу);

вставать против ветра — он «выдует» всю удачу;

оставить открытыми окна — в дом проникнет нечистая сила.

С днем 27 июля связаны интересные приметы о погоде и природе. Делимся ими:

если сегодня пошел дождь, то ненастье затянется на всю следующую неделю;

сегодня солнце светит ярко — вся осень будет теплая;

ливень сильный — много грибов осенью.

Памятные даты 27 июля Фото: Shutterstock/FOTODOM

Интересные факты о 27 июля

Продолжаем рассказывать о праздниках 27 июля 2026 года. Что важного случилось в этот день в разные исторические эпохи? Поможем разобраться:

1147 год — основана будущая столица Российского государства, город Москва;

1586 год — путешественник Уолтер Рэли завез в Британию табак и картофель;

1741 год — участники группы Витуса Беринга на корабле под управлением Алексея Чирикова добрались до берегов Северной Америки;

1794 год — произошел Термидорианский переворот, после которого революция во Франции начала спадать, а многие бунтовщики были схвачены и казнены;

1827 год — в России появилось первое общество страхования;

1830 год — стартовала Июльская буржуазная революция в Париже, восстание положило конец власти Карла Х;

1900 год — в Америке впервые продан гамбургер;

1920 год — автоматический радиокомпас впервые использован в воздушной навигации;

1940 год — первое появление на экранах Багза Банни;

Фото: Daniel Schoenen/imagebroker/Global Look Press

1952 год — открыт Волго-Донской канал в СССР;

1953 год — закончилась корейская война, расколовшая страну на Южную и Северную Корею;

1985 год — начался Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве;

2012 год — стартовала Олимпиада в Лондоне.

Кто появился на свет 27 июля? Вот эти люди: поэты Владимир Маяковский, Джозуэ Кардуччи и Денис Давыдов, артисты Николай Костер-Вальдау и Анастасия Вознесенская, философ Жан Бодрийяр, танцовщик Марис Лиепа, писатели Владимир Короленко, Хилэр Беллок и Александр Дюма — сын.

Именинники 27 июля

Заглянем в святцы, по ним с днем ангела следует поздравить:

Онисима;

Ивана (Иоанна);

Петра;

Николая;

Федора (Феодора);

Степана (Стефана);

Константина.

Мы рассказали, какой праздник установлен на 27 июля 2026 года. Поздравьте с профессиональным торжеством знакомых, которые работают в МФЦ, как следует отоспитесь и поешьте вредной еды — сегодня можно.

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