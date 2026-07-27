Захарова назвала абсурдными обвинения Дании в адрес России Захарова назвала абсурдом обвинения Дании в причастности России к информатакам

Обвинения Дании в адрес России о якобы причастности к «злонамеренным действиям» в информационном пространстве абсурдны, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Копенгаген нагнетает русофобские настроения.

Представляются абсурдными регулярные голословные обвинения Копенгагена в адрес РФ о якобы причастности к неким, как они говорят, злонамеренным действиям в информационном пространстве, — сказала дипломат.

Как отметила Захарова, истинная цель подобных пропагандистских кампаний — нагнетание русофобии и панических настроений в обществе для обоснования враждебного антироссийского курса, расширения полномочий и бюджетов профильных служб. Захарова подчеркнула, что подобные инсинуации служат лишь прикрытием для наращивания военных расходов Копенгагена.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не приемлет обвинений Евросоюза в кибератаках. По его словам, Запад много лет голословно обвиняет Россию.