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27 июля 2026 в 16:31

Захарова назвала абсурдными обвинения Дании в адрес России

Захарова назвала абсурдом обвинения Дании в причастности России к информатакам

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Обвинения Дании в адрес России о якобы причастности к «злонамеренным действиям» в информационном пространстве абсурдны, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Копенгаген нагнетает русофобские настроения.

Представляются абсурдными регулярные голословные обвинения Копенгагена в адрес РФ о якобы причастности к неким, как они говорят, злонамеренным действиям в информационном пространстве, — сказала дипломат.

Как отметила Захарова, истинная цель подобных пропагандистских кампаний — нагнетание русофобии и панических настроений в обществе для обоснования враждебного антироссийского курса, расширения полномочий и бюджетов профильных служб. Захарова подчеркнула, что подобные инсинуации служат лишь прикрытием для наращивания военных расходов Копенгагена.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не приемлет обвинений Евросоюза в кибератаках. По его словам, Запад много лет голословно обвиняет Россию.

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