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24 июля 2026 в 07:25

В Дании указали на главную слабость украинской армии

Датская журналистка Кимер заявила о нехватке желающих служить в ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Главной слабостью Вооруженных сил Украины остается нехватка желающих отправляться на фронт, заявила корреспондент датской телерадиокомпании DR в России и на Украине Матильде Кимер. По ее словам, которые передает РИА Новости, многие граждане, оставшиеся в стране, скрываются от мобилизации.

В этом (новобранцах ВСУ. — NEWS.ru) отчаянно нуждаются. Не только в тех, кто сбежал из страны, но и во многих сотнях тысяч украинцев, которые все же остались в стране, но прячутся. Нехватка желающих — это определенно в принципе самая большая слабость украинской армии, — сказала она.

Кимер указала, что мобилизационная кампания приводит к серьезному расколу в украинском обществе. В частности, журналистка обратила внимание на жесткие конфликты между сотрудниками военкоматов (ТЦК) и гражданами.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что после запуска на Украине программы контрактной службы для граждан в возрасте от 18 до 24 лет в ВСУ удалось привлечь менее 30 тысяч человек. По его мнению, это свидетельствует о нежелании молодых украинцев участвовать в конфликте.

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