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26 июля 2026 в 20:25

Каких блогеров смотрит Путин? Что он сказал, с какими военкорами знаком

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин заявил, что иногда смотрит блогеров. Кого может читать и смотреть российский лидер, что он сказал по этому поводу, с какими военкорами знаком и встречался?

Что сказал Путин о блогерах

На встрече с командующими флотами в Санкт-Петербурге Путин отметил, что радуется, когда блогеры «попадают в точку». Он обратил внимание, что находится «в таком положении, в таком месте, куда сливается вообще вся информация, которая только есть»: от командиров, военных, СМИ, а также спецслужб, контролирующих ситуацию на всех участках боевого соприкосновения «и вообще в целом по стране».

«Паблики там, блогеры. Есть разные люди, есть блогеры, которых я иногда даже с удовольствием — времени нет, но, как попадаются, смотрю. И, честно говоря, иногда радуюсь — здорово, молодцы, прям в точку попадают. Такие есть люди», — сказал президент.

Путин не уточнил, каких именно блогеров смотрит. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что для Путина готовят информационные обзоры, в которых есть в том числе публикации из Telegram-каналов.

«Путин не читает Telegram-каналы, но обзоры получает», — заявил представитель Кремля.

В Кремле неоднократно заявляли, что у Путина нет ни одного аккаунта в социальных сетях. Президент не планирует заводить личные страницы, поскольку это «не его», отмечал Песков. Он пояснил: вся необходимая информация о деятельности Путина размещается администрацией президента.

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

С какими военкорами знаком и встречался Путин

В июне 2023 года Путин собрал встречу с военкорами, в которой участвовали сотрудники Первого канала, ВГТРК, НТВ, RT, «Комсомольской правды», а также блогеры и ведущие Telegram-каналов.

На встрече, согласно репортажу с официального сайта Кремля, присутствовали Александр Коц, Евгений Поддубный, Семен Пегов, Дмитрий Стешин, Александр Сладков, Максим Долгов, Андрей Руденко, Екатерина Агранович, Юрий Подоляка, Сергей Зенин, Дмитрий Кулько и другие. Там обсуждали ситуацию на фронте, ход спецоперации, вопросы обеспечения армии, мобилизации и другие темы.

Помимо этого, Путин неоднократно взаимодействовал с представителями медиасферы, освещающими военную тематику, на различных других мероприятиях (в рамках встреч с представителями СМИ или общественных организаций), награждал некоторых из них государственными наградами.

С военными блогерами и корреспондентами встречался не только Путин, но и министр обороны Андрей Белоусов. Так, 29 июня стало известно, что состоялось очередное подобное мероприятие. В пресс-службе Минобороны уточнили, что участники обсудили в том числе вопросы, связанные с совершенствованием ПВО в регионах России и в зоне СВО.

На встрече коснулись и темы развития войск беспилотных систем: контрактование, производство и поставки дронов, включая тяжелые, наземные робототехнические комплексы и безэкипажные катера, в зону спецоперации. Затронули работу мастерских и лабораторий, созданных военными в подразделениях для совершенствования беспилотной техники.

До этого Белоусов проводил встречу с военкорами в декабре 2025-го. Там обсуждалось развитие войск беспилотных систем, модернизация вооружения и техники, а также потребность в новых индивидуальных рационах питания, предназначенных для доставки FPV-дронами. Предшествующая встреча министра с военными корреспондентами прошла 13 августа того же года. На ней глава Минобороны обсудил с военкорами новые разработки ОПК, в том числе в сфере беспилотной авиации.

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