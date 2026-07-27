Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
27 июля 2026 в 17:16

На Аллее ангелов в Луганске появятся новые имена

На Аллее ангелов в Луганске увековечат новые имена погибших детей

Фото: Игорь Маслов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

На памятной табличке на Аллее ангелов в Луганске будут увековечены новые имена погибших детей, сообщила уполномоченный по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк. Аллея расположена в детском парке имени Щорса, передает ТАСС.

В планах у аппарата уполномоченного по правам ребенка в ЛНР внесение дополнительных фамилий и имен — и дат — погибших детей на Аллею ангелов, — сообщила Швенк.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины на базы отдыха в Кирилловке, произошедшей в ночь на 25 июля, погиб начальник управления по Запорожской области филиала ФГУП «ГРЧЦ» Михаил Иванов. Вместе с ним жертвами удара стали его несовершеннолетние дети.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что пять детей погибли при ударе украинской армии по турбазе в Кирилловке. По его словам, жертвами атак ВСУ с 2022 года стали 17 детей.

Также в результате массированной атаки дронов на Белгород пострадали 12 мирных жителей, в том числе двое детей. Одной женщине с осколочным ранением помощь оказали на месте.

Регионы
Луганск
дети
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пашинян и Путин обсудили проблемы в отношениях Армении и России
Песков заявил о необходимости суверенитета для отношений с Западом
Востоковед предположил, как Иран ответит Украине на удар в Каспийском море
В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина и Пашиняна
В Кремле отреагировали на возможное расширение украинского конфликта
Песков раскрыл одну особенность курса России
Песков перечислил три таланта, нужных госуправленцу
Песков рассказал, какая война никогда не закончится
Песков объяснил, почему закон о нравственном воспитании не нужен
Муж уверял, что жена бросила детей: правда вскрылась после страшной находки
Впала в депрессию и облысела? Что случилось с Пугачевой на самом деле
Экс-нардеп ответил, что приблизит завершение конфликта на Украине
Песков раскрыл, чего хотел Запад после распада СССР
«Овладевает от а до я»: Песков восхитился одной способностью Путина
Песков раскрыл, в чем Россия должна преуспевать в информтехнологиях
В Кремле назвали плюсы кризиса для российского общества
«Трамповская Санта-Барбара»: экс-нардеп о встрече президентов США и Украины
Украину обвинили в размещении военных объектов в гражданской застройке
В МИД РФ заявили о «воинственной линии» Японии
В Кремле сравнили развитие социальных сетей в России и США
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя
Семья и жизнь

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.