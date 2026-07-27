На Аллее ангелов в Луганске появятся новые имена На Аллее ангелов в Луганске увековечат новые имена погибших детей

На памятной табличке на Аллее ангелов в Луганске будут увековечены новые имена погибших детей, сообщила уполномоченный по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк. Аллея расположена в детском парке имени Щорса, передает ТАСС.

В планах у аппарата уполномоченного по правам ребенка в ЛНР внесение дополнительных фамилий и имен — и дат — погибших детей на Аллею ангелов, — сообщила Швенк.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины на базы отдыха в Кирилловке, произошедшей в ночь на 25 июля, погиб начальник управления по Запорожской области филиала ФГУП «ГРЧЦ» Михаил Иванов. Вместе с ним жертвами удара стали его несовершеннолетние дети.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что пять детей погибли при ударе украинской армии по турбазе в Кирилловке. По его словам, жертвами атак ВСУ с 2022 года стали 17 детей.

Также в результате массированной атаки дронов на Белгород пострадали 12 мирных жителей, в том числе двое детей. Одной женщине с осколочным ранением помощь оказали на месте.