Среди заразившихся ботулизмом в Луганске оказались дети

Четыре жителя Луганска были госпитализированы с диагнозом «ботулизм», пишет РЕН ТВ в своем Telegram-канале. Заболевание выявили за последние сутки. По информации телеканала, среди пострадавших — двое детей.

Всех пациентов доставили в больницу. По предварительной информации, их состояние оценивается как средней степени тяжести. В настоящее время специалисты выясняют, что стало источником заражения.

Ранее доктор биологических наук Асият Абдуллаева заявила, что крышка консервированных продуктов должна оставаться слегка вогнутой и плотно прилегать к горлышку. По ее словам, любые признаки вздутия, подтекания, коррозии, нарушения герметичности, помутнения рассола, появления пузырьков газа, пены или плесени свидетельствуют о порче.

До этого появилась информация, что причиной массового отравления на базе отдыха в Ставропольском крае, по предварительным данным, стал возбудитель сальмонеллеза в продуктах питания. Сообщалось, что количество отравившихся увеличилось до 97 человек.