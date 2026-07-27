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27 июля 2026 в 12:55

Начальник управления ГРЧЦ и его дети погибли при атаке ВСУ на Запорожье

Начальник управления ГРЧЦ Михаил Иванов погиб при атаке ВСУ в Кирилловке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В результате атаки Вооруженных сил Украины на базы отдыха в Кирилловке, произошедшей в ночь на 25 июля, погиб начальник управления по Запорожской области филиала ФГУП «ГРЧЦ» Михаил Иванов, сообщил Роскомнадзор в своем канале на платформе МАКС. Вместе с ним жертвами удара стали его несовершеннолетние дети.

С глубокой болью сообщаем о гибели Михаила Владимировича Иванова — начальника управления по Запорожской области филиала ФГУП «ГРЧЦ» в Республике Крым и г. Севастополе — и его несовершеннолетних детей, — следует из сообщения.

По данным ведомства, всего в результате трагедии погибли 12 человек, в том числе четверо детей, еще 19 мирных жителей получили ранения. Супруга Михаила Иванова была госпитализирована.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что украинские вооруженные силы применили дрон для атаки на автомобиль газовой службы в Первомайске. В результате удара водитель погиб, а трое других сотрудников получили ранения. За сутки ВСУ атаковали несколько автомобилей, погибли два человека, ранены семь мирных жителей.

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