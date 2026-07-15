Завершилось расследование теракта с рюкзаком, убившего экс-главу Луганска

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о теракте, при котором погиб бывший глава Луганска Манолис Пилавов.

Завершено расследование уголовного дела в отношении Геннадия Дорофеева. <...> В основу доказательственной базы легли заключение взрывотехнической экспертизы, анализ переводов денежных средств, осмотры видеозаписей с камер, показания свидетелей, признательные показания фигуранта и результаты оперативно-разыскной деятельности, — сказано в сообщении.

По версии следствия, подготовка теракта началась в феврале 2022 года. Организаторы, находившиеся на территории Украины, выбрали целью бывшего мэра Луганска и привлекли к исполнению Дорофеева, который согласился на преступление за денежное вознаграждение. Ему передали компоненты для сборки взрывного устройства и консультировали по его изготовлению.

Следствие считает, что к операции также привлекли жительницу Брянска, которая не знала о преступном замысле. По указанию куратора она забрала рюкзак со взрывным устройством и приехала к месту встречи с Пилавовым. По данным СК, 3 июля прошлого года, Дорофеев дистанционно привел в действие взрывное устройство, когда женщина подошла к бывшему мэру. Пилавов получил смертельные ранения и позже умер в больнице, а женщина погибла на месте.