Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 17:47

Раскрыты детали из жизни причастной к подрыву экс-мэра Луганска

ТАСС: подорвавшая экс-мэра Луганска жила на пособия и ранее состояла в секте

Фото: Максим Захаров/РИА Новости

Жительница Брянки Луганской области, подорвавшая экс-главу Луганска Манолиса Пилавова, жила на пособия и состояла в секте «Свидетели Иеговы» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), сообщил ТАСС ее знакомый Сергей. По его словам, женщину могли завербовать сотрудники Службы безопасности Украины.

Алена из не очень благополучной семьи. Она хоть и непьющая была, но всегда у нее было стремление к халяве и жадность. Давно не работала. У нее двое детей. Жила на детские [пособия], — сказал он.

Пилавов погиб в результате взрыва в центре Луганска накануне, 3 июля. Следователи квалифицировали случившееся как теракт. Кроме того, виновников будут судить за незаконное изготовление взрывчатых веществ.

По предварительным данным, исполнителем теракта оказалась женщина, она не выжила. Как сообщил Telegram-канал Baza, речь идет о 36-летней Алене Ч. — матери двоих детей. При этом женщину могли использовать втемную. Вероятнее всего, она приехала в Луганск по заданию неизвестных, сказано в материале.

Луганск
теракты
террористы
Свидетели Иеговы
секты
СБУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Овощи как в Провансе: готовим быстрый и вкусный рататуй на ужин!
Тайвань начнут защищать подготовленные в США военные
Педофил показал девочке оголенный пенис в переполненной маршрутке
Раскрыта многовековая тайна «Витрувианского человека» Леонардо да Винчи
Названы англицизмы, от которых нужно очистить русский язык
Telegram внезапно перестал работать у части россиян
На пляж в Балтийске принесло мертвеца
Мать и отец убитой россиянки прилетели за ответами в европейский город
Пушков раскрыл, как Стармер связан с кризисом британской политики
«Золотой мальчик» Ferrari выиграл третью сессию на Гран-при Британии
В Британии назвали неочевидный способ урегулирования конфликта на Украине
В Москве открылся фестиваль индийской культуры «Бхарат Утсав»
Российские войска отразили мощный налет дронов ВСУ на три региона
Торгпредство России в европейской стране снова атаковали с помощью дрона
«ЕР» поддержала кандидатуру Хинштейна на пост главы Курской области
«Без суеты»: Кадыров показал удар «Ахмата» по огневой точке «укронато»
Киберэксперт раскрыл, какие слова опасны в разговоре с мошенниками
«Каждый в отдельности»: Лукашенко увидел тенденцию среди стран бывшего СССР
Обнародовано расписание первых туров РПЛ сезона-2025/26
Силовики задержали главу Карабудахкентского района Дагестана
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля
Общество

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.