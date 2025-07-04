Раскрыты детали из жизни причастной к подрыву экс-мэра Луганска ТАСС: подорвавшая экс-мэра Луганска жила на пособия и ранее состояла в секте

Жительница Брянки Луганской области, подорвавшая экс-главу Луганска Манолиса Пилавова, жила на пособия и состояла в секте «Свидетели Иеговы» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), сообщил ТАСС ее знакомый Сергей. По его словам, женщину могли завербовать сотрудники Службы безопасности Украины.

Алена из не очень благополучной семьи. Она хоть и непьющая была, но всегда у нее было стремление к халяве и жадность. Давно не работала. У нее двое детей. Жила на детские [пособия], — сказал он.

Пилавов погиб в результате взрыва в центре Луганска накануне, 3 июля. Следователи квалифицировали случившееся как теракт. Кроме того, виновников будут судить за незаконное изготовление взрывчатых веществ.

По предварительным данным, исполнителем теракта оказалась женщина, она не выжила. Как сообщил Telegram-канал Baza, речь идет о 36-летней Алене Ч. — матери двоих детей. При этом женщину могли использовать втемную. Вероятнее всего, она приехала в Луганск по заданию неизвестных, сказано в материале.