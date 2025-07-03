Экс-мэр Луганска Пилавов погиб при взрыве

Бывший мэр Луганска Манолис Пилавов погиб в результате взрыва в центре города, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Трагедия произошла утром 3 июля на улице Тараса Шевченко.

Отмечается, что в результате взрыва погиб один человек, еще трое получили ранения. Пилавов был мэром Луганска с 2014 по 2023 год.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, несколько пострадали при взрыве в центре Луганска. Их личности не разглашались. ЧП произошло около 11:52 мск.

В конце мая при взрыве в Ставрополе погиб ветеран СВО и участник программы «Время героев» Заур Гурциев. Губернатор региона Владимир Владимиров выразил соболезнования родственникам мужчины. Он отметил, что рассматриваются все версии произошедшего, включая теракт.

До этого при взрыве автомобиля в Балашихе погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Обвиняемый в теракте Игнат Кузин дал признательные показания. Мужчина в 2023 году был завербован украинскими спецслужбами — по их наводке и действовал.