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03 июля 2025 в 15:35

Экс-мэр Луганска Пилавов погиб при взрыве

Манолис Пилавов Манолис Пилавов Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Бывший мэр Луганска Манолис Пилавов погиб в результате взрыва в центре города, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Трагедия произошла утром 3 июля на улице Тараса Шевченко.

Отмечается, что в результате взрыва погиб один человек, еще трое получили ранения. Пилавов был мэром Луганска с 2014 по 2023 год.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, несколько пострадали при взрыве в центре Луганска. Их личности не разглашались. ЧП произошло около 11:52 мск.

В конце мая при взрыве в Ставрополе погиб ветеран СВО и участник программы «Время героев» Заур Гурциев. Губернатор региона Владимир Владимиров выразил соболезнования родственникам мужчины. Он отметил, что рассматриваются все версии произошедшего, включая теракт.

До этого при взрыве автомобиля в Балашихе погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Обвиняемый в теракте Игнат Кузин дал признательные показания. Мужчина в 2023 году был завербован украинскими спецслужбами — по их наводке и действовал.

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