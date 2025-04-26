Обнародованы показания подозреваемого в подрыве генерала Москалика ФСБ сообщила, что подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал показания

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Подозреваемый в убийстве замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Ярослава Москалика Игнат Кузин дал признательные показания, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. По данным ведомства, мужчина в 2023 году был завербован украинскими спецслужбами — по их наводке и действовал, передают «Известия».

В 2025 году, в феврале, я купил автомобиль «Volkswagen Универсал», также по его (куратора. — NEWS.ru) указаниям. И по его координатам в конце февраля 2025 года я нашел тайник и забрал оттуда видеокамеру и бомбу, которую установил на заднюю ляду автомобиля, — рассказал мужчина.

Кузин уточнил, что по приказу куратора переехал в Москву, там жил в квартире, которую оплачивали спецслужбы. Подозреваемый добавил, что взрыв был непосредственно произведен дистанционно куратором.

Машина взорвалась днем 25 апреля, когда Москалик вышел из подъезда. Его отбросило, он скончался на месте. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Telegram-канал Baza писал, что исполнитель убийства Москалика оказался его соседом по подъезду в доме на бульваре Нестерова в подмосковной Балашихе. 16 апреля подозреваемый оставил во дворе машину, начиненную взрывчаткой и оснащенную камерой слежения. Вскоре после этого он покинул Россию, намереваясь посетить Турцию.