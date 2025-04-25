Mash: при взрыве авто в Балашихе погиб генерал Минобороны Ярослав Москалик

Фото: МО РФ

Ярослав Москалик

Telegram-канал Mash сообщает, что при взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-майор Ярослав Москалик. По данным канала, на месте взрыва нашли следы поражающих элементов самодельного взрывного устройства (СВУ). Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Ранее сообщалось, что в автомобиле Volkswagen Golf находился газовый баллон, который, по словам словам местных жителей, стал причиной взрыва. Однако рассматривалась и другая версии о спрятанной в авто взрывчатке.

Один из очевидцев рассказал, что погибшего при взрыве машины отбросило к подъезду. Он добавил, что, по предположению пожарных, трагедия могла произойти из-за короткого замыкания внутри автомобиля.

ЧП случилось в микрорайоне Авиаторов у дома по бульвару Нестерова. На кадрах можно заметить, что машина полностью объята пламенем, а крышу у нее, судя по всему, снесло взрывной волной. У припаркованной рядом легковушки разбиты стекла. Пожарные потушили огонь.

Во Владимирской области 22 апреля произошел взрыв на территории воинской части: сдетонировали снаряды. Пострадали четыре человека. Минобороны России позднее подтвердило информацию и назвало причиной нарушения требований безопасности.