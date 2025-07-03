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03 июля 2025 в 12:53

Один человек погиб при взрыве в центре Луганска

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Один человек погиб, несколько пострадали при взрыве в центре Луганска, сообщили ТАСС в оперативных службах ЛНР. По их данным, ЧП произошло на улице Тараса Шевченко около 11:52 мск.

Один человек погиб при взрыве в центре Луганска, еще несколько получили ранения, — говорится в сообщении.

Ранее взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Биробиджане. По данным МЧС, один человек получил ожоги конечностей, его передали врачам. На месте работали 10 спасателей, было задействовано три единицы техники.

До этого в Москве на улице Плеханова произошел взрыв. По словам очевидцев, они слышали два громких хлопка. На месте происшествия работали экстренные службы. Предполагается, что взорвался автомобиль. После взрыва огонь с машины перекинулся на соседнее здание. По предварительным сведениям, речь идет об отеле «Перово Плаза». Там горел фасад с первого по третий этаж.

До этого взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в городе Серове Свердловской области. По предварительным данным, четыре человека пострадали.

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