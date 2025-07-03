В одном из российских регионов произошел взрыв газа в жилом доме

В одном из российских регионов произошел взрыв газа в жилом доме Взрыв газа произошел в жилом доме в Биробиджане

Взрыв газа, предварительно, произошел в пятиэтажном жилом доме в Биробиджане, сообщила пресс-служба МЧС по Еврейской автономной области в своем Telegram-канале. По данным ведомства, один человек получил ожоги конечностей, его передали врачам. На месте работают 10 спасателей, задействовано три единицы техники.

Пожарные МЧС России выехали на улице Набережную в Биробиджане. Предварительно — хлопок бытового газа, — говорится в сообщении.

Ранее в Москве на улице Плеханова произошел взрыв. По словам очевидцев, они слышали два громких хлопка. На месте происшествия работали экстренные службы. Предполагается, что взорвался автомобиль.

После взрыва огонь с машины перекинулся на соседнее здание. По предварительным сведениям, речь идет об отеле «Перово Плаза». Там горел фасад с первого по третий этаж, а в небо поднимался густой дым. Информация о пострадавших или жертвах не поступала.

До этого в Нефтекамске произошел взрыв на заправке на Дорожной улице. По словам местных жителей, АЗС ремонтируют уже несколько месяцев. Горожане заметили, как одного человека медики увезли с контузией. На место происшествия вызывали экстренные службы.