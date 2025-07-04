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04 июля 2025 в 12:07

Раскрыта личность предполагаемой убийцы экс-мэра Луганска

Экс-мэра Луганска Пилавова могла подорвать 36-летняя мать двоих детей из Брянки

Манолис Пилавов Манолис Пилавов Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Бывшего мэра Луганска Манолиса Пилавова подорвала 36-летняя Алена Ч. — мать двоих детей из Брянки Алчевского района Луганской области, передает Telegram-канал Baza. По его данным, женщину использовали втемную. Вероятнее всего, она приехала в Луганск по заданию неизвестных, сказано в материале.

По словам источников, взрывное устройство находилось в рюкзаке у Алены. По предварительным данным, за несколько секунд до взрыва она положила рюкзак около дома, расположенного на улице Тараса Шевченко. В этот момент рядом с ней находился бывший мэр.

Спустя несколько секунд прозвучал взрыв, в результате которого Алена и Пилавов погибли. При этом еще трое получили ранения. Как указали источники, перед взрывом женщина общалась по телефону.

Следственный комитет квалифицировал убивший Пилавова взрыв как теракт. Кроме того, виновников будут судить по делу о незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Также сообщалось, что, по предварительным данным, исполнителем теракта оказалась не выжившая женщина. Пилавов возглавлял городское руководство в самое трудное для ЛНР время — с 2014 по 2023 год.

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