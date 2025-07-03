СК квалифицировал причину гибели экс-мэра Луганска как теракт

Следователи квалифицировали как теракт взрыв в центре Луганска, в результате которого погиб бывший мэр города Манолис Пилавов, сообщили в пресс-службе СК РФ. Кроме того, виновников будут судить за незаконное изготовление взрывчатых веществ.

По результатам осмотра места происшествия, а также с учетом данных, полученных на первоначальном этапе расследования, произошедшее квалифицировано по ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), — говорится в публикации.

Манолис Пилавов погиб днем 3 июля в результате взрыва в центре Луганска. Трагедия произошла на улице Тараса Шевченко. Еще трое получили ранения. Пилавов был мэром Луганска с 2014 по 2023 год.

В конце мая при взрыве в Ставрополе погиб ветеран СВО и участник программы «Время героев» Заур Гурциев. Губернатор региона Владимир Владимиров отметил, что рассматриваются все версии произошедшего, включая теракт.

До этого при взрыве автомобиля в Балашихе погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Обвиняемый в теракте Игнат Кузин был завербован украинскими спецслужбами.