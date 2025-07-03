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03 июля 2025 в 18:24

Раскрыто, кто привел в действие убившую экс-мэра Луганска бомбу

ТАСС: экс-мэра Луганска Пилавова подорвала женщина

Манолис Пилавов Манолис Пилавов Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Исполнителем теракта, в результате которого погиб бывший мэр Луганска Манолис Пилавов, предварительно, оказалась женщина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. Трагедия произошла 3 июля на улице Тараса Шевченко в центре города.

[Манолиса] Пилавова, предварительно, подорвала женщина, — сообщил источник.

Следователи квалифицировали как теракт взрыв в центре Луганска, в результате которого погиб Пилавов. Кроме того, виновников будут судить за незаконное изготовление взрывчатых веществ.

Пилавов занимал должность главы администрации Луганска с 2014 по 2023 год. В 2014 году его имя внесли в базу украинского сайта «Миротворец». По данным МВД страны, экс-чиновник находился в розыске СБУ с 2015 года.

В конце мая при взрыве в Ставрополе погиб ветеран СВО и участник программы «Время героев» Заур Гурциев. Губернатор региона Владимир Владимиров выразил соболезнования родственникам мужчины. Он отметил, что рассматриваются все версии произошедшего, включая теракт.

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